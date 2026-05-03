Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 3 maggio 2026, la rete viaria di Roma e del Lazio è stata oggetto di aggiornamenti trasmessi da Astral Infomobilità. La redazione di Ostra Infomobilità ha diffuso un servizio in cui vengono forniti dettagli sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità presenti nelle strade della regione. Le informazioni sono state condivise per aggiornare gli automobilisti e i pendolari sulla viabilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Ostra infomobilità un servizio della regione Lazio con le autostrade sulla A1 Firenze Roma per traffico intenso code allo svincolo di Orte in entrata in entrambe le direzioni più avanti in direzione Roma si rallenta da Magliano Sabina a Fiano Romano Attenzione è un veicolo fermo sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto è Settebagni che provoca rallentamenti in direzione raccordo anulare nella stessa direzione sulla A24 Roma Teramo per traffico intenso code a tratti tra Vicovaro Mandela e Castel Madama sulla diramazione Roma Sud code di 1 km tra Torrenova e il bivio...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio molto trafficato in queste ore il raccordo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sulla A1 ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 facebook