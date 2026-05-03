Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 3 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. La redazione ha fornito le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disservizi nelle strade principali. Il monitoraggio delle condizioni del traffico prosegue per offrire informazioni aggiornate ai cittadini e agli automobilisti in transito.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sulla A1 firenze-roma coda allo svincolo di Orte In entrambe le direzioni attenzione a un veicolo fermo sulla diramazione Roma nord per Castelnuovo di Porto è Settebagni che provo la rallentamenti in direzione raccordo anulare sulla diramazione Roma Sud per traffico intenso code di 1 km tra Torrenova e bivio per il raccordo anulare in direzione Roma sempre sulla A1 roma-napoli si rallenta per traffico intenso tra Colleferro e via diramazione Roma Sud verso Roma più avanti Attenzione ad un mezzo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso incidente sul Raccordo in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook