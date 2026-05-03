Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 15 | 25

Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità. Oggi alle 15:25, sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, sono stati segnalati alcuni disagi e variazioni nel traffico. Le informazioni aggiornate riguardano le principali strade e autostrade, con indicazioni sulle condizioni attuali e eventuali interventi in corso. La situazione potrebbe influire sugli spostamenti dei cittadini nelle prossime ore.

Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade autostrade della nostra regione attenzione a un veicolo fermo sulla diramazione Roma Sud a Castelnuovo di Porto è Settebagni che provoca rallentamenti in direzione raccordo anulare ricordiamo che nella giornata di oggi domenica 3 maggio sulle autostrade fino alle ore 22 È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo Cambiamo argomento per i cantieri sulla strada regionale 213 Flacca e località.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il Racco andare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso incidente sul Raccordo in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook