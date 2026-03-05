Alle 15:25 del 5 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La comunicazione fornisce dettagli sulle condizioni del traffico, eventuali chiusure o restringimenti delle strade e le principali variazioni in corso. La redazione di Astral si rivolge agli utenti con un messaggio di saluto, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il Racco andare in carreggiata interna a causa di un incidente si sono formate code dalla Nomentana Tiburtina e procedendo si rallenta ma per traffico tra le uscite Tuscolana e Appia Ines sempre per traffico Abbiamo code a tratti dalla via del Mare alla Laurentina è più avanti tra api e Casilina andiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra la tangenziale est porto su in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo sulla A1 Roma Napoli per un incidente avvenuto al km 586 si rallenta in direzione Napoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 15:25

