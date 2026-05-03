Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 3 maggio 2026, la rete viaria di Roma e del Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella zona. Le segnalazioni riguardano principalmente rallentamenti e possibili congestioni in alcune arterie principali della città.

Astral infomobilità o saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina qui Un incidente alla causa dei 2 km di coda all'altezza di Pomezia in direzione Roma che spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico intenso si rallenta tra le uscite Appia Ardeatina per le altre notizie ricordiamo che nella giornata di oggi domenica 3 maggio sulle autostrade fino alle ore 22 È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7:30 e chiudiamo con lo sport domani lunedì 4 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta al... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso incidente sul Raccordo in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook