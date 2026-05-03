Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 3 maggio 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti la circolazione e gli eventuali disagi, offrendo informazioni utili per chi si sposta in questa area. La situazione viene monitorata costantemente e le comunicazioni vengono aggiornate regolarmente per accompagnare gli utenti durante il loro percorso.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso incidente sul Raccordo in carreggiata interna code orari smaltimento tra le uscite Tuscolana e Ardeatina più avanti code a tratti per traffico intenso tra via Cristoforo Colombo e la Roma Fiumicino di Amore guarda le consolari sulla Salaria per traffico intenso si sta in coda all'altezza di Osteria Nuova in entrambe le direzioni di marcia mentre sulla Cassia Veientana un veicolo in panne è la causa delle code tra Prima porta è Santa Maria in direzione Viterbo per le altre notizie ricordiamo che nella giornata di oggi...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o la circolazione si presenta al... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso incidente sul Raccordo in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook