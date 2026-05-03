Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, la rete di trasporto pubblico e strade della zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral infomobilità. La redazione ha diffuso un aggiornamento sulla situazione della viabilità, fornendo informazioni sui flussi di traffico e eventuali disagi in tempo reale. Questo servizio si inserisce in un quadro di aggiornamenti periodici destinati ai pendolari e agli utenti delle infrastrutture locali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna questa volta si sta in coda tra le uscite Tuscolana e Ardeatina per un tamponamento al km 44 si circola solo su una corsia prestare attenzione d'amore uno sguardo alle consolari sulla Salaria per traffico intenso si sta in coda all'altezza di Osteria Nuova in direzione Rieti per le altre notizie ricordiamo che nella giornata di oggi domenica 3 maggio sulle autostrade fino alle ore 22 È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità Henry trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione scorrevole sul Raccordo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook