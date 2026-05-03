Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di questa mattina, il servizio di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha annunciato l'inizio delle comunicazioni, offrendo informazioni utili sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità in corso. Sono stati segnalati eventuali disagi o interventi in atto, con l’obiettivo di informare gli utenti sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna rimosso l'incidente avvenuto in mattinata traffico resmal timento tra le uscite diramazione Roma Sud Laurentina per il resto delle strade e autostrade della Regione la circolazione si mantiene irregolare priva di disagi per le altre notizie ricordiamo che nella giornata di oggi domenica 3 maggio sulle autostrade fino alle ore 22 È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo chiudiamo con il trasporto ferroviario...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente su via Nettunense... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook