Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 09 | 25

Alle 09:25 del 3 maggio 2026, la rete di viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso un servizio di aggiornamento sulle condizioni del traffico e sulla circolazione stradale, fornendo informazioni relative alla situazione attuale sulle strade principali e sui mezzi pubblici nella zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare in carreggiata interna ancora disagi per l'incidente avvenuto in mattinata code ora partire tra la Casilina e la Tuscolana al momento si circola solo su una corsia prestare di massima prudenza alla guida per il resto della rete viaria regionale la circolazione si mantiene regolare priva di particolari criticità diamo ora uno sguardo agli eventi nella capitale Per lo svolgimento della manifestazione podistica denominata corri a Tor Vergata fino alle ore 12:30 e istituita la chiusura al....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 09:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma diamo uno sguardo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente su via Nettunense la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook