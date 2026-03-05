Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 5 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda lo stato attuale delle strade e eventuali disagi o interventi in corso. Il servizio viene periodicamente aggiornato per informare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione del traffico e sulle eventuali deviazioni.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma diamo uno sguardo alle consolare lentamente Codi interessano la piada via dei Laghi a via delle Capannelle la Tiburtina da Settecamini a San Basilio la Salaria tra Grottarossa via dei Prati Fiscali La Flaminia è la Cassia rispettivamente dalla e dalla Storta nei due casi fino a via dei Due Ponti tutto ricordiamo in direzione centro il traffico sul Raccordo Anulare in esterna code a tratti Traduci the Cassia Veientana Pescaccio rallentamenti dalla Roma Fiumicino Ostiense e si procede a rilento dalla Prenestina.