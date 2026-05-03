È stato approvato un aumento di 2,3 milioni di euro destinato a servizi, investimenti e attività varie. Questa somma sarà impiegata per interventi su strade, cimiteri, incentivi per nuove aperture commerciali e altre iniziative sul territorio. La variazione permette di ampliare le risorse disponibili per migliorare diversi settori comunali, con un focus su manutenzioni e sostegni alle attività economiche locali.

Un bel tesoretto per rafforzare servizi e investire sul territorio su asfaltature, cimiteri, incentivi all’apertura di attività e molto altro. Circa due milioni e 300 mila euro: è la variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale di Altopascio, insieme al rendiconto della gestione 2025 e che comprende sia l’applicazione dell’avanzo sia le nuove risorse in entrata ottenute attraverso bandi. Un milione e 900 mila euro derivano dall’avanzo di amministrazione: si tratta di una manovra significativa che consente di potenziare tutti i settori dell’ente, compresa la Polizia Locale, attraverso nuove dotazioni. "Tutto ciò – spiega il sindaco...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via libera alla variazione 2,3 milioni per servizi investimenti e attività

How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

Notizie correlate

Leggi anche: Altri quattro milioni di investimenti. Via libera alla variazione di bilancio

Provincia, via libera alla variazione di bilancio: investimenti su scuole e stradeTarantini Time QuotidianoL’Amministrazione provinciale di Taranto ha approvato una variazione al bilancio di previsione, un provvedimento finalizzato...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: ALTOPASCIO, VIA LIBERA ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO: 2,3 MILIONI PER SERVIZI, INVESTIMENTI E ATTIVITÀ; Via libera del Consiglio Valle alla prima variazione di Bilancio: vale 37,3 milioni di euro; Via libera del Consiglio comunale al nuovo Regolamento dei quartieri; Altri quattro milioni di investimenti. Via libera alla variazione di bilancio.

Matera, via libera a bilancio 2025 e variazione pluriennale 2026-2028Tra numeri, assenze e ritorni, il Consiglio comunale prova a tenere insieme conti e comunità. A Matera via libera al bilancio 2025 e alla variazione pluriennale 2026-2028, mentre resta vacante la pres ... trmtv.it

Compensazioni Eni per eventi, via libera giunta: variazione bilancio da 400 mila euroLa variazione di bilancio da 400 mila euro dovrà pervenire in consiglio comunale per il voto dell'aula. La giunta ha preso atto dell'accordo attuativo ... quotidianodigela.it

Con parere unanime, la Commissione di Sicurezza ha dato il via libera alla Corsa dei Carri edizione 2026. Viviamo la nostra festa con responsabilità, spirito di comunità e fede. - facebook.com facebook

Dopo il primo via libera al Senato alla proroga delle concessioni balneari in alcune regioni, il tentativo della Lega di estendere la misura è stato bloccato. È stato così fermato l’emendamento, impedendo il “blitz” e la proroga automatica delle concessioni nelle x.com