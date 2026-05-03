Via Dante diventa pedonale la soddisfazione di Orizzonti

Il movimento civico Orizzonti ha espresso soddisfazione per la decisione di rendere pedonale via Dante nel tratto tra piazza dei Signori e Corso Milano. La modifica comporta la chiusura al traffico veicolare di questa porzione di strada, interessando principalmente l’area centrale della città. La nuova configurazione mira a favorire la fruizione pedonale e il miglioramento degli spazi pubblici nella zona interessata.

Soddisfazione da parte di Orizzonti. Il movimento civico guarda con favore alla scelta di pedonalizzare via Dante, nel tratto compreso tra piazza dei Signori e Corso Milano. «Si tratta di un’iniziativa concreta che nasce dalla società civile, e sostenuta da oltre 500 firme: un segnale chiaro che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Arpino, mostra fotografica "Gli orizzonti dello sguardo. Dante e i luoghi dell’esilio£ di Nicola Giuseppe SmerilliSarà inaugurata sabato 28 marzo alle ore 11:30, presso il Castello Ladislao di Arpino, sede della Fondazione Umberto Mastroianni, la mostra... C’è la "scortecata" di Emma Dante. Quando il teatro diventa visionarioEmma Dante torna a praticare il suo straordinario teatro di attori, partiture fisiche e drammaturgia popolare. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Via Dante diventa pedonale: niente auto tra corso Milano e la piazza; Via Dante, accolta la proposta di pedonalizzare il primo tratto verso le piazze; Via Dante verso la pedonalizzazione: accolte le firme per il primo tratto d’accesso alle piazze; Adunata degli Alpini, dal 2 maggio via i parcheggi per le moto in piazza Dante. Cantieri del tram, i lavori sono in ritardo: chiuso altre due settimane l'incrocio fra corso Milano e via DanteLo scorso 16 marzo, per realizzare i piccoli tratti di via di corsa del Sir2 mancanti, è stato chiuso l'incrocio tra corso Milano e via Dante. Una chiusura che avrebbe dovuto durare fino al 31 marzo. ilgazzettino.it Via Dante senza auto: la Milano del futuro iniziò a gennaio 1996 con l’isola pedonale in centroC’è chi se la ricorda con le auto che si fermavano a bordo marciapiede per far scendere gli avventori dei ristoranti e poi filare a cercare parcheggio in Foro Buonaparte. O chi ha fatto la sardina ... milano.repubblica.it +++COMUNICATO STAMPA +++ Domenica 3 Maggio alle ore 17.30 in via Dante 9, a Cerreto D'Esi, si inaugura la sede elettorale della lista “ Sviluppo e Futuro - Renzo Baldoni Sindaco. Saranno presentati i candidati e consegnato ed illustrato il programma q - facebook.com facebook