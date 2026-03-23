Arpino mostra fotografica Gli orizzonti dello sguardo Dante e i luoghi dell’esilio£ di Nicola Giuseppe Smerilli

Sarà inaugurata sabato 28 marzo alle ore 11:30, presso il Castello Ladislao di Arpino, sede della Fondazione Umberto Mastroianni, la mostra fotografica Gli orizzonti dello sguardo. Dante e i luoghi dell’esilio di Nicola Giuseppe Smerilli, a cura di Loredana Rea, visitabile fino al 13 luglio 2026. Il progetto espositivo riunisce una selezione di diciotto fotografie di grande formato che, attraverso la forza evocativa dello sguardo fotografico, restituiscono paesaggi, atmosfere e suggestioni legati ai luoghi dell’esilio di Dante. Le immagini propongono un itinerario visivo che invita il visitatore a immergersi negli orizzonti della bellezza e nella dimensione simbolica di territori che hanno segnato profondamente l’esperienza umana e poetica del Poeta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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