Via Borromeo verso il record mondiale di biodiversità urbana

Da tre settimane, via Cardinale Borromeo si trova in uno stato di completo abbandono. Il marciapiede è praticamente sparito sotto un’erba cresciuta in modo incontrollato, che copre anche i rifiuti lasciati lungo la strada. La vegetazione ha raggiunto un’altezza tale da rendere difficile il passaggio a pedoni e passeggini, creando una situazione di degrado evidente che ancora non ha trovato soluzione.

Terza settimana di segnalazioni e nulla è cambiato. In via Cardinale Borromeo il marciapiede è ormai un ricordo, sommerso da un’erba così alta da nascondere rifiuti e impedire il passaggio a pedoni e passeggini. Dov'è finito il "piano straordinario" da 1,2 milioni di euro annunciato a maggio 2025.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Biodiversità urbana del Comune di Arezzo: il progetto IDEArArezzo, 20 marzo 2026 – Biodiversità urbana del Comune di Arezzo: il progetto IDEAr. San Giorgio tenta l'impresa alla decima edizione del Mercato della Terra e della Biodiversità: una "Zuppa dei Record" per scalare la classifica mondialeC’è un legame indissolubile, quasi ancestrale, che unisce le sponde del torrente Orco ai campi del basso Canavese. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: GAETA | Restyling della chiesa di San Carlo Borromeo, al via i lavori sulla facciata; Presentazione del libro I ragazzi di Curiel; Cucine da incubo, Cannavacciuolo a Peschiera Borromeo. Anticipazioni; Peschiera Borromeo, il corpo carbonizzato di una donna trovato in un capannone industriale. #ConcertoDiCalendimaggio Prova generale con un ospite speciale! #TinaEMilo saranno con noi per festeggiare insieme Calendimaggio . Venite a trovarci Al Concerto, sabato sera Al Gazebo in via Borromeo, domenica e lunedì pomeriggio Alla most - facebook.com facebook