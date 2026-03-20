Biodiversità urbana del Comune di Arezzo | il progetto IDEAr

Il Comune di Arezzo ha avviato il progetto IDEAr, dedicato alla biodiversità urbana, e organizza un evento al Centro di ricerca per l'agricoltura di viale Santa Margerita sabato 21 marzo dalle 9 alle 13. L'iniziativa mira a far conoscere le attività e le iniziative volte a valorizzare la natura in ambito cittadino. La giornata prevede incontri e approfondimenti aperti al pubblico.

Arezzo, 20 marzo 2026 – . Arezzo è più “green” di quanto si pensi, appuntamento al Centro di ricerca per l'agricoltura di viale Santa Margerita sabato 21 marzo dalle 9 alle 13. I cittadini possono partecipare alla restituzione dei dati sia anche alle attività dimostrative. Arezzo è più green di quanto si pensi. Il programma è in allegato. L’assessore Marco Sacchetti aprirà i lavori, ospiti dell’evento saranno l’assessore Barbara Magi del Comune di Siena che ha aderito al Progetto Europeo Green Leaf, che presenterà il progetto stesso e l’esempio della città di Siena sulla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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