Foss si dimette il commissario straordinario Margherita Rizza | Si chiude un percorso intenso

Il commissario straordinario della Fondazione orchestra sinfonica siciliana ha presentato le proprie dimissioni. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota della fondazione. La decisione arriva al termine di un periodo definito come intenso. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle ragioni della scelta o sui prossimi passi.

L'addio dopo quasi due anni. "Dalle stabilizzazioni all'innovazione amministrativa, tanti passaggi importanti". Roberta Schillaci (M5S): "Troppe ombre attorno alle modifiche allo statuto" Il commissario straordinario della Foss Margherita Rizza ha rassegnato le proprie dimissioni. A comunicarlo è la stessa Fondazione orchestra sinfonica siciliana con una nota. "Nel corso dell’incarico, iniziato il 16 maggio 2024 - si legge -, il commissario ha guidato la Fondazione in una fase di profondo consolidamento, caratterizzata da interventi significativi sul piano organizzativo, amministrativo e artistico. Tra i risultati più rilevanti si... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Foss, si dimette il commissario straordinario Margherita Rizza: "Si chiude un percorso intenso" Articoli correlati Irca, si è insediato il commissario straordinario Roberto RizzoSi è insediato, ieri 12 febbraio, alla guida dell’Irca Roberto Rizzo, nominato commissario straordinario con decreto presidenziale n. Ponte di Paderno, nominato il commissario straordinario Aldo Isi. Ma le consulte si ribellano: "Fermate tutto"Il ministero delle infrastrutture nomina il commissario straordinario per il nuovo ponte di Paderno, il territorio si prepara alla protesta.