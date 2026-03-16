Bisseck, calciatore dell'Inter, ha condiviso la propria esperienza riguardo il percorso svolto finora con la squadra. Ha detto che non è stato il più facile, ma, riflettendo sul passato, ha riconosciuto che ci sono stati diversi benefici nel continuare su questa strada. Le sue parole offrono un punto di vista diretto sulla sua crescita e sui momenti vissuti con il club.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Vlasic trascina il Torino: numeri da leader e tre giocate chiave nel poker granata al Parma! Che numeri per il granata Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, Bisseck si racconta: «Questo percorso non è stato il più facile, ma col senno di poi ha portato con sé molti vantaggi»

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Giovanni #Branchini: “ #Inter ha struttura societaria e squadra molto forti e farà suo questo campionato, come merita. Arrivare 2 volte in finale di Champions per l'espressione del calcio italiano è un miracolo. Trovo sia stato ingeneroso e scorretto presentare la x.com