Vestas Italia licenziamenti alla vigilia del Primo Maggio | la Uilm attacca l' azienda

Vestas Wind Systems AS, azienda danese nel settore dell’energia eolica, ha avviato un piano di licenziamenti che coinvolge anche la sede di Taranto. La decisione è stata comunicata poco prima della Festa dei Lavoratori, suscitando la reazione della Uilm, il sindacato dei metalmeccanici. La società ha annunciato un “reset globale” che interessa diverse sedi, tra cui quella italiana.

Il reset globale messo in campo da Vestas Wind Systems AS, la società danese leader nel campo dell’energia eolica, tocca anche Taranto. E in particolare Vestas Italia, società del gruppo che si occupa di assistenza e service agli impianti eolici (ma a Taranto Vestas è anche presente con la più grande Vestas Blades che costruisce le pale eoliche). Alla vigilia dell’1 Maggio, festa del lavoro, quattro dipendenti di Vestas Italia a Taranto sono stati licenziati per soppressione della postazione di lavoro. Dei quattro, tre sono ingegneri. Uno dei licenziati ha già avviato la procedura di conciliazione con l’azienda mentre nei confronti degli altri tre la Uilm ha manifestato la sua disponibilità ad assisterli in Tribunale per l’impugnazione del provvedimento aziendale.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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