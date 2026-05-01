Vestas Italia | quattro licenziamenti a Taranto c’è tensione

Vestas Italia ha annunciato il licenziamento di quattro dipendenti presso lo stabilimento di Taranto, tra cui tre ingegneri. La decisione è stata comunicata alla vigilia del mese di maggio, suscitando reazioni tra i lavoratori. La notizia ha generato tensioni tra i dipendenti e ha attirato l’attenzione sulla situazione occupazionale nello stabilimento locale. La società non ha fornito dettagli aggiuntivi sulle motivazioni di questa scelta.

?? Cosa sapere Vestas Italia licenzia quattro dipendenti, inclusi tre ingegneri, a Taranto alla vigilia di maggio. La Uilm denuncia decisioni unilaterali e la rottura dei precedenti accordi occupazionali in Puglia. Quattro dipendenti della Vestas Italia di Taranto, inclusi tre ingegneri, sono stati licenziati proprio alla vigilia del primo maggio con la motivazione ufficiale di soppressione delle relative posizioni lavorative. La decisione colpisce il cuore dell'azienda pugliese specializzata nel .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vestas Italia: quattro licenziamenti a Taranto, c’è tensione Notizie correlate Vertenza Vestas, ancora quattro lavoratori senza ricollocazioneTarantini Time QuotidianoSi è svolto oggi, presso la Presidenza della Regione Puglia, un nuovo incontro tra la Task Force regionale, le... Sciopero di 48 ore per i giornalisti Citynews: tensione su licenziamenti e tagliABBONATI A DAYITALIANEWS Prima mobilitazione nazionale del gruppo È stato proclamato uno sciopero di 48 ore che coinvolge 57 testate locali e realtà... Tutti gli aggiornamenti I lavoratori licenziati alla vigilia del primo maggioSuccede alla Vestas Italia di Taranto. Tra loro tre ingegneri L'articolo I lavoratori licenziati alla vigilia del primo maggio proviene da Open. msn.com Vestas, dopo la protesta sul tetto del sito a Taranto l'azienda replica: «solo 16 lavoratori a Melfi, non 32»Un gruppo di sindacalisti e lavoratori di Vestas Italia è salito sul tetto del capannone del sito di Taranto fissando uno striscione con la frase «Trasferimento forzato=licenziamento mascherato» e ... lagazzettadelmezzogiorno.it