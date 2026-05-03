Vespisti mercatale primi golosi e poi la corsa del cuore per Gaia | gli eventi di oggi
Nella giornata di oggi, domenica 3 maggio, nell’area aretina si svolgono diverse iniziative. Tra queste, ci sono un raduno di vespisti, un mercatino e un evento dedicato ai golosi. Inoltre, si tiene una corsa benefica in favore di Gaia. Per segnalare altri incontri o manifestazioni, è possibile scrivere alla redazione.
Gli eventi di oggi, domenica 3 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Speciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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