Vespisti mercatale primi golosi e poi la corsa del cuore per Gaia | gli eventi di oggi

Nella giornata di oggi, domenica 3 maggio, nell’area aretina si svolgono diverse iniziative. Tra queste, ci sono un raduno di vespisti, un mercatino e un evento dedicato ai golosi. Inoltre, si tiene una corsa benefica in favore di Gaia. Per segnalare altri incontri o manifestazioni, è possibile scrivere alla redazione.