Un video trasmesso in televisione ha avuto un impatto significativo su uno stilista famoso, ispirandolo a riprendere in mano la sua vita. Le immagini di un atleta paralizzato, coinvolto in un incidente in pista, sono state fonte di motivazione per la sua ripresa. Dopo l'incidente, un campione ha suggerito parole di incoraggiamento alla vittima, contribuendo a rafforzare il suo percorso di rinascita.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un video in TV a cambiare il destino di Versace?. Cosa ha suggerito Zanardi alla campionessa dopo la sua caduta in pista?. Perché la famiglia è stata la colonna invisibile per il campione?. Come viene mantenuta viva oggi la missione sociale iniziata da Zanardi?.? In Breve Le immagini televisive del 2005 ispirarono la rinascita di Versace in ospedale.. L'incontro a Padova con Obiettivo 3 evidenziò la sintonia tra i due atleti.. Barbara Manni coordina il progetto sociale Obiettivo 3 per promuovere lo sport.. La regola dei cinque secondi guida la filosofia di resilienza di Zanardi.. La senatrice Giusy Versace ha ricordato oggi l’amicizia profonda con Alex Zanardi, rivelando come la visione del campione paralimpico nel 2005 abbia segnato l’inizio della sua rinascita personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Versace: “Le immagini di Zanardi mi diedero la forza di ripartire

Notizie correlate

Bebe Vio ricorda Alex Zanardi: “Mi hai dato la forza per ripartire. Sei stato un tutor sportivo e di vita”Si susseguono le reazioni di sportivi e non alla terribile notizia della morte di Alex Zanardi, deceduto nella giornata di venerdì 1° maggio all’età...

Il mondo dello sport ricorda Alex Zanardi, Bebe Vio: “Mi hai dato la forza per ripartire”Il mondo dello sport ricorda Alex Zanardi, ex pilota e straordinario atleta paralimpico scomparso all’età di 59 anni.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Quando il Grit incontra il Glamour: la campagna eyewear SS26 di Versace; La nuova collezione di occhiali firmata Versace; Rebibbia accoglie Abbracci in Libertà: la forza della bellezza in carcere; Campagna eyewear Versace SS26: forza e sensualità singolari.

Donatella Versace, la ferita per il fratello Gianni, il legame con Fedez, la polemica sui ritocchini e l'addio alla maison: «Ho passato anni in»Donatella Versace compie 71 anni il 2 maggio 2026. Nata a Reggio Calabria nel 1955, è una delle figure più riconoscibili della moda ... msn.com

Le mostre di Natale, dalle foto d'autore a Gianni VersaceL'arte è protagonista anche durante la settimana di Natale, con tante mostre allestite nei giorni di festa, da Gianni Versace a Reggio Calabria alla storia di Palazzo Madama a Torino. JESI - La ... ansa.it

Giusy Versace - facebook.com facebook