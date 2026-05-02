Dopo l’annuncio della morte di Alex Zanardi, avvenuta venerdì 1° maggio a 59 anni, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di sportivi e non. Tra le testimonianze, quella di Bebe Vio che ha ricordato Zanardi come una figura che le ha dato la forza di ricominciare, definendolo un punto di riferimento sia nello sport che nella vita. La scomparsa ha suscitato reazioni di affetto e rispetto in molti ambienti.

Si susseguono le reazioni di sportivi e non alla terribile notizia della morte di Alex Zanardi, deceduto nella giornata di venerdì 1° maggio all’età di 59 anni. Il nativo di Bologna, prima pilota automobilistica e poi atleta paralimpico di grande successo, ha rappresentato una fonte di ispirazione per tante persone in Italia e nel resto del mondo grazie alla sua incredibile capacità di sapersi rialzare con coraggio da ogni caduta diventando sempre più forte. “ Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l’enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bebe Vio ricorda Alex Zanardi: “Mi hai dato la forza per ripartire. Sei stato un tutor sportivo e di vita”

Bebe Vio ricorda Alex Zanardi: «Mi hai convinto che con o senza gambe avrei potuto fare tutto»

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“Avevo 12 anni, ero spaesata e spaventata: tu mi hai convinto che con o senza gambe poteva fare tutto”: Bebe Vio ricorda Alex Zanardi“Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spaesata e spaventata“.

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