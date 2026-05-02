Il mondo dello sport ricorda Alex Zanardi Bebe Vio | Mi hai dato la forza per ripartire

Il mondo dello sport piange Alex Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico scomparso all’età di 59 anni. La sua figura ha ispirato molti, e alcuni atleti hanno condiviso come la sua energia e determinazione li abbiano aiutati a superare momenti difficili. Tra i ricordi, anche le parole di Bebe Vio, che ha espresso gratitudine per il suo esempio e il supporto ricevuto. La notizia ha suscitato emozioni tra appassionati e colleghi.

Il mondo dello sport ricorda Alex Zanardi, ex pilota e straordinario atleta paralimpico scomparso all’età di 59 anni. Note di cordoglio da FIA, Formula 1 e tante altre istituzioni e personalità. Il calcio italiano ricordo l'ex pilota e tutte le partite saranno precedute da un minuto di raccoglimento su tutti i campi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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