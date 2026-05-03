Nella notte a Verona si sono verificati due incidenti con schianti, entrambi con conducenti che hanno abbandonato i veicoli senza fermarsi. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di rintracciare i responsabili attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza e le targhe dei mezzi in fuga. La caccia ai veicoli coinvolti prosegue per identificare i conducenti e chiarire le dinamiche degli incidenti.

? Cosa scoprirai Chi sono i conducenti che hanno abbandonato la scena dopo gli impatti?. Come faranno le telecamere a identificare i mezzi in fuga?. Quali sanzioni rischiano i responsabili se non si presenteranno in comando?. Perché questi episodi di fuga si stanno ripetendo con tanta frequenza?.? In Breve Primo impatto alle 3:10 tra rotonda via Calderara e viale Galliano.. Secondo schianto alle 4:40 tra viale Galliano e corso Milano.. Polizia locale analizza telecamere e sistemi lettura targhe per identificare fuggiaschi.. Precedente simile il 5 febbraio all'incrocio tra viale delle Nazioni e via Francia.. Nella notte di sabato 3 maggio, tra le 3:00 e le 4:40, due veicoli hanno perso il controllo su strade di Verona finendo per fuggire dopo gli impatti avvenuti in zona corso Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, due schianti notturni: fuggono i conducenti, caccia alle targhe

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