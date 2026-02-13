Coltellini vietati ma fucili in spiaggia per la caccia silenziatori e visori notturni | il paradosso del governo a due teste di Meloni

Campagna italiana, tra i boschi. È metà settembre, un’escursionista sta andando a funghi, con sé a un coltellino pieghevole da sei centimetri che le serve per eliminare terra e parassiti da un porcino. Nel frattempo, sulla spiaggia di Lido di Ostia, alcuni appassionati di caccia portano fucili caricati, silenziatori e visori notturni, nonostante i divieti di portare coltelli di lunghezza superiore ai sei centimetri, evidenziando il paradosso di un governo “a due teste” che vieta i coltellini ma consente le armi da fuoco in luoghi pubblici.

Campagna italiana, tra i boschi. È metà settembre, un’escursionista sta andando a funghi, con sé a un coltellino pieghevole da sei centimetri che le serve per eliminare terra e parassiti da un porcino. Poco più in là un cacciatore ha montato sulla carabina un soppressore di suono, nello zaino ha il visore notturno. Cambiamo scenario: spiaggia, sempre metà settembre. Una famiglia è appena arrivata in riva al mare, e siccome resta fuori per il pranzo, ha tutto l’occorrente per mangiare, compreso il classico coltello seghettato per il pane. A poche decine di metri, una doppietta è nascosta nella vegetazione, in attesa di sparare a un uccello migratore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Coltellini vietati ma fucili in spiaggia per la caccia, silenziatori e visori notturni: il paradosso del governo “a due teste” di Meloni Caccia illegale: sequestrati fucili e richiami per volatili vietati a 3 cacciatori A Ravenna, tre cacciatori sono stati sanzionati per attività venatoria illegale nella valle Lavadena. Olimpiadi, Vance a Milano. Ieri la cena con Mattarella e il Cio, oggi vede Meloni. In città capi di Stato e di governo e teste coronate Questa mattina a Milano si sono riuniti diversi leader mondiali e rappresentanti di alto livello. Contenuti correlati Argomenti discussi: Decreto Sicurezza: arresto per i coltellini ma via libera a silenziatori per caccia. I coltelli si possono vietare, ma è molto meglio vietare agli adulti di dare la colpa alla societàDopo il caso di La Spezia, governo e opposizione propongono divieti sovrapponibili sulla vendita di coltelli ai minori, ma si accusano a vicenda di populismo. Intanto la prevenzione resta cieca ... ilfoglio.it Il nuovo decreto vieta i coltellini pieghevoli da cinque centimetri in su, equiparandoli a pugnali e machete: chi li porta (anche per lavoro) rischia fino a tre anni - facebook.com facebook