Schianti a Scandiano e Casalgrande due centauri in ospedale

Due incidenti coinvolgendo motociclisti sono avvenuti ieri sera nella zona Ceramiche, a Scandiano e Casalgrande. In entrambi i casi, le forze dell’ordine sono intervenute per prestare soccorso ai centauri feriti e mettere in sicurezza l’area. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. La dinamica degli incidenti è ancora in fase di accertamento.

Scandiano (Reggio Emilia), 14 marzo 2026 - Due incidenti, con centauri coinvolti, ieri sera nella zona Ceramiche. Verso le 21 in via Brolo Sotto, sull’ex Statale 467 a Chiozza di Scandiano, in uno scontro tra moto e auto ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un ventenne, che ha riportato diversi traumi ortopedici. E’ stato raggiunto sul posto dall’ambulanza della Croce rossa di Scandiano, dall’automedica e pure dall’elisoccorso di Bologna. Proprio a bordo del velicolo il giovane è stato caricato per essere portato in fretta all’ ospedale modenese di Baggiovara. E’ apparso sempre cosciente ma dolorante per i diversi traumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianti a Scandiano e Casalgrande, due centauri in ospedale Articoli correlati Messina, scontro tra moto all’incrocio: due centauri ricoverati in gravi condizioni, indagini in corso.Un violento incidente stradale che ha visto coinvolte due motociclette si è verificato questa mattina a Messina, in prossimità dell’incrocio tra via... Leggi anche: Schianti, morti due automobilisti. Frontale e uscita di strada allungano la lista delle vittime Contenuti e approfondimenti su Schianti a Scandiano e Casalgrande due... Discussioni sull' argomento Raffica di schianti sulle strade reggiane; Schianto ad Arceto, 20enne resta incastrata nell’auto; Raffica di schianti sulle strade reggiane. Raffica di schianti sulle strade reggianeSbandate a Scandiano e Codisotto, incidenti nella nebbia sull'A22 ... msn.com A Buttapietra un incidente avvenuto sulla rotonda che porta a Isola della Scala: una zona che già in passato era stata teatro di pericolosi schianti. - facebook.com facebook