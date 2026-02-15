Autovelox e telelaser a Verona i controlli dal 16 al 22 febbraio

Dal 16 al 22 febbraio, i controlli con autovelox e telelaser a Verona sono stati intensificati dalla polizia locale per reprimere gli eccessi di velocità. Durante questa settimana, sono stati posizionati dispositivi in diverse zone della città, tra cui via Mantovana e via Bellini, per fermare i conducenti che superano i limiti.

La polizia locale di Verona prosegue l’attività di prevenzione e controllo della velocità sulle strade urbane, con una nuova settimana di verifiche mirate. Anche dal 16 al 22 febbraio, gli agenti contrasteranno comportamenti pericolosi e garantiranno maggiore sicurezza alla circolazione. Le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno in servizio su Via Vigasio, Strada la Rizza, Via Unità d’Italia, Corso Venezia, Via Fabbricato Scolastico e Via Camillo Cesare Bresciani. Rimane inoltre attivo l'autovelox fisso in Tangenziale Nord, poco prima dell’uscita di Santa Lucia.🔗 Leggi su Veronasera.it

Questa settimana la Polizia Stradale e Astral Infomobilità intensificano i controlli sulla velocità in tutta la regione.

La polizia provinciale di Lecce ha pubblicato il calendario dei controlli stradali per febbraio 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.