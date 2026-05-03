Durante un’intervista trasmessa a inizio 2026, la cantante ha aperto il suo passato, parlando di episodi personali e professionali. Tra le rivelazioni, ha ammesso di aver avuto un episodio di violenza fisica, senza fornire dettagli sulle circostanze. La sua testimonianza ha suscitato sorpresa tra i telespettatori, portando alla luce aspetti della sua vita finora poco conosciuti.

Katia Ricciarelli si era raccontata con grande sincerità durante un’intervista televisiva andata in onda nel gennaio 2026, ripercorrendo i momenti più significativi della sua vita personale e artistica. La celebre soprano, arrivata al traguardo degli 80 anni, aveva parlato senza filtri della sua carriera, delle fragilità legate all’immagine e soprattutto dei suoi grandi amori. Nel corso del dialogo, aveva sottolineato come il percorso intrapreso l’abbia portata esattamente dove desiderava essere, senza lasciare spazio a rimpianti. Le sue parole avevano restituito il ritratto di una donna consapevole, capace di guardare al passato con lucidità e senza nostalgia, ma anche con una certa dose di malinconia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Verissimo, Katia Ricciarelli shock: “Una volta l’ho picchiato! Perché”

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