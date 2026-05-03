Katia Ricciarelli ha condiviso alcuni ricordi sulla sua relazione con il tenore Josè Carreras durante un'intervista con Silvia Toffanin. Ha parlato di sentimenti intensi e di momenti vissuti insieme, menzionando anche episodi di gelosia e un episodio in cui ha avuto comportamenti impulsivi. La cantante ha ricordato con nostalgia il legame che li ha uniti in passato.

Con Silvia Toffanin Katia Ricciarelli ha avuto però modo di ricordare un altro importante amore della sua vita, quello con il tenore Josè Carreras. I due hanno avuto una lunga relazione, che ha preceduto quella con Pippo Baudo. “È stato un grandissimo amore, avevamo la stessa età. Lui era venuto a cantare a Parma, facevamo insieme ‘La bohème’” ha rievocato Ricciarelli. Toffanin ha poi chiesto conferma alla cantante che la storia tra Ricciarelli e Carreras sia stata “focosa” così come riportato da alcuni racconti. “Era anche un amore molto romantico. Quando in una stanza d’hotel avevamo due letti separati, ci mettevamo una sedie in mezzo e ci tenevamo la mano sopra” ha raccontato Ricciarelli.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Katia Ricciarelli e l’amore folle per l’ex Josè Carreras: “Ero gelosissima, una volta l’ho picchiato”

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