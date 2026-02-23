Sanremo 2026 Katia Ricciarelli | Non ho bisogno di inviti ma con me su Pippo troppa omertà

Katia Ricciarelli critica la mancanza di trasparenza riguardo a Pippo durante il Festival di Sanremo, affermando che non ha bisogno di inviti e che con lei si sarebbe aperto un dibattito diverso. La cantante sottolinea di essere delusa dall’atmosfera di omertà che circonda l’evento, commentando anche i suoi impegni di lavoro che le impediscono di partecipare. La sua opinione si inserisce in un clima di tensione tra artisti e organizzatori.

“Sono contenta per l’omaggio che faranno a Pippo durante il Festival di Sanremo, se lo merita. Mi sarebbe piaciuto esserci ma avrò degli impegni di lavoro nelle prossime due serate che me lo impediranno”. Così Katia Ricciarelli, per 18 anni moglie di Pippo Baudo, a LaPresse in vista dell’omaggio al conduttore scomparso nel prossimo Festival di Sanremo. “Se sono stata invitata? No, ma sono maggiorenne e sarei venuta da sola. Non ho bisogno di inviti”. Nella giornata di lunedì nella cittadina ligure è stata inaugurata la mostra ‘ Perché Sanremo è Sanremo ‘ dedicata al grande presentatore, alla presenza dei figli di Pippo Baudo, Tiziana e Alessandro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Chi è Josè Carreras, l’ex di Katia Ricciarelli (prima di Pippo Baudo): “L’ho amato molto, ma non voleva sposarmi, dopo 5 mesi mi ha sposata Pippo”Josè Carreras è stato uno dei primi grandi amori di Katia Ricciarelli, prima di sposare Pippo Baudo.

Sanremo, Katia Ricciarelli: “Mi sarei aspettata invito per ricordare Pippo Baudo”Katia Ricciarelli esprime delusione perché non ha ricevuto l'invito a partecipare a Sanremo, evento dedicato a Pippo Baudo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Sanremo Top, Carlo Conti ufficializza la 'coda' del Festival: primo promo e telefonata a Nino Frassica; Sanremo, Katia Ricciarelli: Mi sarei aspettata invito per ricordare Pippo Baudo; Sanremo 2026 sarà il primo Festival senza Pippo Baudo: dalla volta che fermò Armstrong a quella in cui impedì un (finto) suicidio; Dino, da Melito a Casa Sanremo: per cantanti e vip un’ acconciatura made in Irpinia.

Sanremo 2026, Katia Ricciarelli: Non ho bisogno di inviti ma con me su Pippo troppa omertàSono contenta per l'omaggio che faranno a Pippo durante il Festival di Sanremo, se lo merita. Mi sarebbe piaciuto esserci ma avrò degli impegni di lavoro ... lapresse.it

Katia Ricciarelli su Sanremo: È un Festival per Baudo, mi aspettavo un invito. Hanno chiamato la segretariaKatia Ricciarelli non è stata invitata al Festival di Sanremo 2026, che sarà in parte dedicato a Pippo Baudo, scomparso ad agosto ... fanpage.it

Un'edizione del Festival dedicata a Pippo Baudo. Il risentimento di Katia Ricciarelli - facebook.com facebook