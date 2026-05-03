Nella nuova puntata del programma televisivo, Eva Riccobono e Ditonellapiaga sono protagoniste in onda. Verranno svelati alcuni aspetti della vita privata di Riccobono, mentre la carriera di Manuela Arcuri ha vissuto una fase di cambiamenti recenti. La trasmissione si concentra su momenti di approfondimento e incontro con le figure pubbliche coinvolte.

? Cosa scoprirai Quali segreti della vita privata rivelerà Eva Riccobono in questa puntata?. Come ha cambiato la sua vita la nuova fase di Manuela Arcuri?. Perché Silvia Toffanin preferisce il fine settimana alle proposte del prime time?. Cosa racconterà Ilenia Pastorelli riguardo al suo ritorno sul grande schermo?.? In Breve Ospiti della puntata di sabato 2 maggio sono Martina Colombari e Manuela Arcuri.. Ilenia Pastorelli parlerà del film L’amore sta bene su tutto uscito il 6 maggio.. Alessandra Battaglia parteciperà alla trasmissione insieme a Ditonellapiaga e Eva Riccobono.. I contenuti saranno disponibili per la visione on-demand sulla piattaforma Infinity.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verissimo, il ritorno delle Storie: Eva Riccobono e Ditonellapiaga in onda

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