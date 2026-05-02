Nicola era il fratello minore di Eva Riccobono, morto a 19 anni in un incidente in moto. La famiglia Riccobono è cresciuta a Palermo, dove Eva è l'ultima arrivata, nata dalla relazione tra i genitori. La perdita di Nicola ha lasciato un segno profondo nella famiglia, che ha affrontato il dolore negli anni successivi. Eva Riccobono ha spesso parlato della sua famiglia e dei ricordi legati a suo fratello scomparso.

Eva Riccobono è l’ultima nata in famiglia, cresciuta con mamma e papà a Palermo fino alla fine dell’adolescenza: prima di lei sono nate le sorelle Davina, Gessica e Sabine, ancora prima il maggiore di casa, il fratello Nicola Riccobono, morto tragicamente all’età di 19 anni, in un incidente in moto, quando lei era una bambina. “ Quando perdi un figlio le famiglie si spezzano, invece, i miei hanno trovato un nuovo equilibrio. Ho riflettuto su questa perdita e ho capito che la morte di Nicola ha avuto su noi sorelle conseguenze diverse. Io sono stata la figlia ‘ coprilutto ‘: ero la piccola, sentivo il dovere di rendere la vita più lieve a tutti “, ha raccontato la top model al Corriere aggiungendo che lei e suo fratello erano “ i tedeschi della famiglia ” perché biondi, con gli occhi chiari, e caratterialmente molto simili.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era Nicola, il fratello di Eva Riccobono (morto tragicamente a 19 anni in un incidente in moto)

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