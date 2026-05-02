Matteo Ceccarini è il marito di Eva Riccobono, con cui è insieme dal 2004. La loro relazione dura da più di vent’anni. Non sono disponibili dettagli sul suo lavoro o sulla sua vita privata oltre alla relazione con Riccobono. La coppia vive una relazione stabile da diversi anni, senza ulteriori informazioni pubbliche sul suo ruolo o attività professionali.

M atteo Ceccarini è il marito di Eva Riccobono, da oltre vent’anni, dal momento che stanno insieme dal 2004. La coppia ha anche avuto due figli: Leo, nato il 20 maggio 2014 e Livia, nata il 20 luglio 2020. Ceccarini è assai noto nel settore musicale è, infatti, un dee jay, un produttore, ma soprattutto un sound designer. Nei panni di deejay ha lavorato in alcuni dei locali più esclusivi del mondo, tra Parigi e Bali, in Indonesia, finendo poi per scegliere di vivere e formarsi per lungo tempo in India (dove ha studiato musica sacra tradizionale). Nel 1997 ha lavorato con Richard Gere, occupandosi della musica per la mostra fotografica milanese pro Tibet dell’attore.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Eva Riccobono, Matteo Ceccarini e cosa fa nella vita

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