Verifiche a tappeto nei parchi Fuochi proibiti e droga sotto l’occhio delle Gev

Nelle ultime settimane, sono stati intensificati i controlli nelle aree verdi della città. Durante le verifiche, sono state identificate e sequestrate sostanze stupefacenti e sono state riscontrate violazioni riguardanti i fuochi aperti. Le operazioni hanno coinvolto numerosi agenti della polizia locale, volontari e unità specializzate, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle regole nelle zone più frequentate dai cittadini.

Parco e aree verdi presi d’assalto da migliaia di persone, servizi della polizia locale rafforzati. Nella fascia oraria dalle 7 alle 20 sono stati impiegati 5 ufficiali, 18 pattuglie automontate, 36 agenti e il cane antidroga Boss e col supporto di 6 Guardie ecologiche volontarie e 5 ParkAngels. I volontari sono stati impegnati nel presidio degli ingressi dei Giardini della Villa Reale e nella sorveglianza delle aree verdi, oltre che in attività di informazione ai cittadini sul rispetto del regolamento dei parchi. Nel corso della giornata si è svolto il corteo sindacale con circa 500 partecipanti, concluso regolarmente e senza criticità. È...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Verifiche a tappeto nei parchi. Fuochi proibiti e droga sotto l’occhio delle Gev Notizie correlate Controlli a tappeto dei Carabinieri nei Comuni di Colleferro, Artena e Valmontone: cinque denunce e un segnalato per drogaCOLLEFERRO – Non si ferma l’attività di prevenzione della Compagnia Carabinieri di Colleferro: nelle ultime ore, un’imponente operazione di controllo... Cani in pericolo: il rischio invisibile delle processionarie nei parchiCon l’arrivo della stagione calda, la gestione degli animali domestici nelle aree verdi richiede una vigilanza specifica a causa della presenza della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Verifiche a tappeto nei parchi. Fuochi proibiti e droga sotto l’occhio delle Gev; Controlli a tappeto in centro. Denunciato uno spacciatore; Spese mediche nel mirino del Fisco: scattano i controlli a tappeto; Sicurezza, a San Donato controlli a tappeto su bus e metrò al terminal M3. Verifiche a tappeto nei parchi. Fuochi proibiti e droga sotto l’occhio delle GevParco e aree verdi presi d’assalto da migliaia di persone, servizi della polizia locale rafforzati. Nella fascia oraria dalle 7 alle 20 sono stati impiegati 5 ufficiali, 18 pattuglie automontate, 36 a ... ilgiorno.it Controlli a tappeto nel Lugese: oltre 100 identificati, verifiche in bar e localiControlli serrati nel territorio del Lugese nella serata di ieri, con un’operazione congiunta delle forze dell’ordine finalizzata alla sicurezza e al rispetto delle normative negli esercizi commercial ... ravennawebtv.it Slalom del Molise Memorial Battistini, oggi le verifiche tecniche e sportive - Semaforo giallo a Pettoranello del Molise per l’edizione numero 33 dello Slalom del Molise, Memorial Gianluca Battistini. Oggi con le verifiche tecniche e sportive ante gara si alzerà il - facebook.com facebook