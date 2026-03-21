I Carabinieri hanno svolto controlli approfonditi nei Comuni di Colleferro, Artena e Valmontone, denunciando cinque persone e segnalando un individuo per possesso di droga. Durante le operazioni, sono stati identificati numerosi soggetti e controllati diversi veicoli. Le attività sono state svolte nell’ambito di un’intensificazione dei controlli finalizzati a garantire la sicurezza pubblica.

COLLEFERRO – Non si ferma l’attività di prevenzione della Compagnia Carabinieri di Colleferro: nelle ultime ore, un’imponente operazione di controllo del territorio ha interessato i comuni di Colleferro, Artena e Valmontone, con un massiccio dispiegamento di gazzelle sulle strade. Il bilancio finale è di cinque persone denunciate e una segnalata alla Prefettura di Roma per uso di stupefacenti. A poca distanza di tempo, sempre lungo la Via Casilina, è stato controllato un giovane romano di 24 anni trovato con una modica quantità di hashish: per lui è scattata la segnalazione come assuntore di stupefacenti. Nel centro di Colleferro, i Carabinieri della Stazione di Gavignano hanno denunciato un 33enne che, nel corso di un controllo, ha esibito una carta d’identità contraffatta e priva del microchip previsto dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Controlli a tappeto dei Carabinieri nei Comuni di Colleferro, Artena e Valmontone: cinque denunce e un segnalato per droga

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