Vergo Zoccorino dice addio a don Sandro

Un sacerdote noto nella comunità di Vergo Zoccorino e nella Comunità pastorale Santa Caterina di Besana si è spento. La sua presenza ha segnato molti residenti e ha lasciato un ricordo duraturo tra i fedeli. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi lo aveva conosciuto e apprezzato nel corso degli anni. La comunità si prepara a ricordarlo con una cerimonia commemorativa.

Ha lasciato la sua impronta tra la gente di Vergo Zoccorino e di tutta la Comunità pastorale Santa Caterina di Besana. Si è spento a 97 anni don Alessandro Longhi – don Sandro, per tutti – parroco emerito di Vergo Zoccorino. I funerali si sono celebrati ieri, in una chiesa di Vergo gremita di persone. Il sacerdote era originario di Oggiono, ricevendo l’ordinazione nel 1955. Ha iniziato il suo ministero come coadiutore a Barzanò, in cui ha prestato il suo servizio fino al 1959, per poi essere trasferito nella parrocchia di San Giovanni Battista, nel quartiere Bicocca di Milano. In area meneghina il suo sacerdozio è durato fino al 1970, anno in cui viene nominato parroco di Vergo Zoccorino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vergo Zoccorino dice addio a don Sandro Notizie correlate Leggi anche: Sandro Seghezzi gestì l’Alpe Corte: addio a 87 anni Riva Ligure piange Sandro Marangon: addio a un pilastro della comunitàIl tessuto sociale di Riva Ligure si scopre improvvisamente più fragile dopo la scomparsa di Sandro Marangon, figura storica della ferramenta locale...