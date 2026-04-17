Riva Ligure piange Sandro Marangon | addio a un pilastro della comunità

A Riva Ligure la comunità si stringe intorno al ricordo di Sandro Marangon, figura nota per il suo ruolo di guida nel RIVespa Club e per il suo lavoro nella ferramenta locale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e cittadini, che lo ricordano come una presenza costante e stimolante nel tessuto sociale del paese. La notizia ha suscitato dolore tra coloro che lo conoscevano da anni.

Il tessuto sociale di Riva Ligure si scopre improvvisamente più fragile dopo la scomparsa di Sandro Marangon, figura storica della ferramenta locale e guida del RIVespa Club. Il settantacinquenne ha ceduto alle forze debilitate da una patologia che lo aveva impegnato in una lunga lotta, lasciando un vuoto profondo tra i residenti e nei comuni limitrofi. L’impatto di un legame radicato nel territorio. La notizia della fine della vita di Marangon ha scatenato un’ondata di affetto che attraversa i confini di Riva Ligure, raggiungendo le comunità vicine. Non si tratta solo della perdita di un commerciante stimato, ma di un punto di riferimento che per decenni ha intrecciato relazioni umane e professionali basate sulla stima reciproca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riva Ligure piange Sandro Marangon: addio a un pilastro della comunità Notizie correlate Ponzone piange Michele Tamburrano: addio a un pilastro della comunitàLa comunità di Ponzone, nel basso Triverese, si è raccolta per dare l’ultimo saluto a Michele Tamburrano, scomparso improvvisamente all’età di 75... Scauri piange Sandro Matano: addio improvviso al pilastro del fitnessIl mondo dello sport e della disciplina fisica nel basso Lazio si risveglia con il dolore per la scomparsa improvvisa di Sandro Matano, figura di...