È scomparso all’età di 87 anni Sandro Seghezzi, che ha gestito l’Alpe Corte. È deceduto in ospedale. È stato un maestro di sci alpino molto conosciuto, noto anche per aver allenato la campionessa olimpica Paola Magoni.

IL LUTTO. Si è spento in ospedale. Conosciutissimo maestro di sci alpino, ha allenato anche la campionessa olimpica Paola Magoni. Il mondo dello sci bergamasco piange una figura di riferimento per tutto il settore. Se n’è andato, all’età di 87 anni Alessandro Seghezzi, conosciuto da tutti come «Sandro». Si è spento domenica 8 marzo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nossese, ha dedicato tutta la sua vita allo sci alpino, come maestro e allenatore. Per molti anni ha gestito anche il rifugio Alpe Corte, a Valcanale di Ardesio. «In questi ultimi mesi era sorto un problema di salute – riferisce uno dei figli, Osvaldo –, stava facendo accertamenti, ma non sembrava stesse così male. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sandro Seghezzi gestì l’Alpe Corte: addio a 87 anni

