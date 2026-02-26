L’assessora allo sport Riva | I lavori per lo stadio proseguono Milan? Testa a Cremonese e Derby | PM

L’assessora allo sport ha aggiornato sui lavori in corso allo stadio, confermando che continuano senza sosta. Ha anche parlato delle prossime partite e delle sfide imminenti, tra cui la Cremonese e il Derby. Durante l’evento Fuori Campo, ha condiviso alcune riflessioni sui progetti futuri e sulle attività legate al mondo dello sport. La sua presenza ha sottolineato l’attenzione dedicata a questo settore.

L'assessora allo sport Riva: "I lavori per lo stadio proseguono. Milan? Testa a Cremonese e Derby" PM Alla presentazione di Fuori Campo è intervenuta anche Martina Riva, Assessora Sport. Millan, stadio e non solo. Ecco le sue parole Alla presentazione di Fuori Campo, che si è tenuta oggi a Palazzo Marino, è intervenuta anche Martina Riva, Assessora Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. Milan, stadio, Olimpiadi e non solo. Ecco il video dal nostra inviato Stefano Bressi. Importanti novità sul futuro di San Siro e sul nuovo stadio dall'assessora Riva. I dettagliSecondo quanto riferito dall'agenzia di stampa 'ANSA', Riva avrebbe affermato che l'avvio dei lavori potrebbe arrivare già nel 2026, compatibilmente...