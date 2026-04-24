Nella struttura carceraria di Villa Andreino si è sviluppata una violenta rissa che ha coinvolto diversi detenuti, provocando il ferimento di sei agenti della Polizia Penitenziaria. L’incidente si è verificato in un momento di tensione all’interno dell’istituto, portando all’intervento delle forze dell’ordine presenti sul posto. I poliziotti sono stati colpiti durante lo scontro, mentre i dettagli sulle cause restano ancora da chiarire.

? Cosa sapere Sei agenti della Polizia Penitenziaria feriti in una rissa nel carcere di Villa Andreino.. Laura Porcile denuncia carenze di personale e segnalazioni ignorate sulla sicurezza della struttura.. Sei agenti della Polizia Penitenziaria sono stati trasferiti in ospedale dopo una violenta aggressione subita all’interno del carcere di Villa Andreino, un episodio che ha scatenato durissime reazioni politiche nella zona della Spezia. Il bilancio dell’attacco conta sei operatori feriti, colpiti durante lo svolgimento delle proprie funzioni in una situazione che è precipitata improvvisamente. La gravità dell’accaduto ha spinto la segretaria provinciale del Partito Liberaldemocratico, Laura Porcile, a manifestare un profondo senso di sconcerto e una rabbia che definisce come oltre ogni limite possibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Andreino, caos in carcere: 6 agenti feriti nella violenta rissa

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