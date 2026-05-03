Actv weekend del primo maggio | Oltre 300 corse aggiuntive solo nella navigazione

Durante il ponte del primo maggio, la compagnia di navigazione ha effettuato oltre 300 corse in più rispetto ai giorni normali. La tre giorni si sta per concludere ed è stata molto affollata per Venezia e i suoi abitanti, con un incremento significativo dei servizi di trasporto via acqua. La presenza di numerosi viaggiatori ha richiesto un aumento delle corse per gestire la maggiore affluenza.

«Si sta per chiudere una tre giorni, quella del ponte del primo maggio, particolarmente intensa per Venezia e la sua comunità. Una tre giorni che ha visto le donne e gli uomini di #muoversivenezia e #veneziaunica in prima linea per garantire servizi essenziali a fronte di un grande flusso di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Actv, da sabato 28 marzo al via i nuovi orari primaverili nella rete di navigazioneUn pacchetto di interventi pensato per rispondere all’aumento dei flussi turistici e garantire un servizio più fluido sia ai residenti che ai... Per il ponte del primo Maggio treni potenziati con 63 corse e 35mila posti in piùIn vista del ponte del 1° maggio Trenitalia Tper, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, potenzia ulteriormente l’offerta ferroviaria per rispondere... Contenuti di approfondimento Si parla di: Pubblicità 'anti moschea' sui bus Actv, l'accusa della candidata Begun: Offende i passeggeri musulmani. Lega: No alla rimozione; Turista australiano non timbra il biglietto e aggredisce i controllori sul vaporetto: denunciato. Uno dei dipendenti Actv avrebbe... Actv, assunzioni: maxi bando per il nuovo personale per la navigazione. Entro domenica 14 le domande degli aspiranti marinai e comandantiVENEZIA - C'è tempo fino al 14 dicembre per partecipare ai bandi di Actv per preposti al comando, comandanti di coperta o direttori di macchina e motoristi navali per motonavi, battelli e navi ... ilgazzettino.it