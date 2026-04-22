Piemonte | nuovi treni e corse extra per potenziare il trasporto

La Regione Piemonte ha annunciato una serie di interventi sul sistema ferroviario regionale, che includono nuovi treni e corse aggiuntive. Le modifiche entreranno in vigore il 25 aprile e resteranno in atto fino al cambio orario invernale previsto per dicembre 2026. Questi interventi sono stati pianificati per migliorare la frequenza e la copertura delle tratte ferroviarie nella regione.

La Regione Piemonte ha pianificato una serie di interventi strutturati sul sistema ferroviario regionale, con modifiche che si estenderanno dal 25 aprile fino al cambio orario invernale di dicembre 2026. Le novità, che vedono coinvolte diverse linee strategiche come la Torino–Cuneo e l’asse Asti–Alba, mirano a ottimizzare i tempi di percorrenza e le coincidenze per pendolari, studenti e turisti. Riorganizzazione dei flussi sulla linea Torino–Cuneo e potenziamento della connessione con Milano. Uno degli interventi più attesi riguarda il comparto Cuneo-Torino, dove è stata definita la ripresa di due corse fondamentali per garantire la mobilità nelle fasce orarie più sensibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte: nuovi treni e corse extra per potenziare il trasporto Notizie correlate Maiori, dal 1° aprile riparte il trasporto urbano: 32 corse per l'utenzaDal 1° aprile, il Comune di Maiori riattiva in forma stabile il servizio di trasporto pubblico locale attraverso un sistema di 32 corse giornaliere,... Leggi anche: Piemonte: Petizione per rilanciare il trasporto ferroviario, tra manutenzione e nuove connessioni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Treni, un'altra settimana difficile nell'Alto Piemonte per un guasto alla linea; Treni, circolazione sospesa tra Genova e Milano per verifiche sulla linea; Alla stazione di Vallecrosia tre nuove fermate dei treni; Tre nuove fermate del treno a Vallecrosia al Mare. Assessore regionale Scajola: Strategiche per mobilità di cittadini e turisti. Ferrovie, tornano due treni sulla Torino-Cuneo: tre novità per il 2026 in PiemonteA partire dal 25 aprile sono previste alcune modifiche all’orario dei treni del mare, finalizzate a migliorare la puntualità e l’affidabilità del servizio; tra queste, l’assegnazione della fermata di ... torinotoday.it Treni: sulla Torino–Cuneo tornano la prima corsa del mattino e l’ultima della seraDal 14 giugno migliorano le coincidenze Asti–Alba verso Milano. L'assessore regionale Gabusi: Dalle reali esigenze dei pendolari interventi mirati per un servizio più efficiente ... targatocn.it Milano, Sicilia, Lazio e Piemonte: dove si divide il centrodestra. Beghe e tensioni in vista delle prossime elezioni. Di Nicolò Zambelli - facebook.com facebook Milano, Sicilia, Lazio e Piemonte: dove si divide il centrodestra. Beghe e tensioni in vista delle prossime elezioni. Di @zamnice26 x.com