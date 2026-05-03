Veneto un viaggio tra le Big Bench | panchine giganti nei borghi

Nel Veneto si possono trovare numerose panchine giganti installate in diversi borghi della regione. Queste grandi panchine, conosciute come Big Bench, sono state collocate in vari punti dei paesini veneti. Le comunità locali hanno realizzato queste installazioni senza ricevere finanziamenti pubblici, utilizzando risorse proprie o fondi privati. La presenza di queste panchine ha attirato visitatori e curiosi nelle zone interessate.

? Cosa scoprirai Dove si trovano esattamente queste panchine giganti tra i borghi veneti?. Come hanno fatto questi comuni a finanziare le installazioni senza fondi pubblici?. Quali sentieri bisogna percorrere per raggiungere i punti panoramici più nascosti?. Come cambierà il turismo locale con l'introduzione del passaporto delle panchine?.? In Breve Progetto nato nel 2010 a Clavesana con 314 unità totali nel mondo.. Realizzazione affidata ad artigiani locali tramite sponsorizzazioni private senza fondi pubblici.. Percorsi escursionistici collegano località come Revine Lago, Fregona, Nevegal e Padola.. Passaporto delle panchine permette di collezionare timbri nei vari comuni visitati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto, un viaggio tra le Big Bench: panchine giganti nei borghi Notizie correlate Dalle grandi capitali europee ai borghi più nascosti della provincia italiana, la rete dei pullman verde arancio si potenzia per le festività. Un viaggio tra mobilità sostenibile, borghi autentici e nuove rotte verso gli aeroportiLe vacanze di Pasqua del 2026 segnano una svolta per chi ama viaggiare senza spendere una fortuna, nonostante la pressione costante dei prezzi del... Leggi anche: Viaggio audio tra borghi e itinerari. Ecco "Le vie dei Monti Azzurri" Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Domenica 3 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Speciale Ponte del 1 Maggio 2026: dove andare in famiglia.