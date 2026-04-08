Il prezzo del gasolio in Puglia ha raggiunto 1,67 euro al litro, mettendo sotto pressione il settore agricolo regionale. Questa aumenta dei costi si ripercuote direttamente sulle attività agricole, che dipendono fortemente dal carburante per le operazioni quotidiane. La situazione solleva preoccupazioni riguardo alla sostenibilità delle aziende agricole locali e ai possibili effetti sul raccolto e sulla produzione complessiva.

Il settore agricolo della Puglia rischia il collasso a causa dell’impennata del costo del gasolio, che ha raggiunto 1,67 euro al litro. Gennaro Sicolo, vertice di Cia agricoltori Puglia, lancia un allarme per evitare il blocco totale delle attività produttive regionali. L’incremento dei prezzi è stato drastico e rapido. Prima dello scoppio del conflitto in Iran, il carburante costava 90 centesimi al litro; dopo i primi attacchi è salito a 1 euro e 20 centesimi, fino a toccare l’attuale quota di 1,67 euro. La battaglia contro le speculazioni e l’insufficienza degli aiuti. Per contrastare questa deriva, il 21 marzo la Cia Puglia ha depositato un esposto presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasolio a 1,67€: l’agricoltura pugliese rischia il collasso totale

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Nonostante il taglio delle accise, il prezzo del gasolio supera i 2,20 €/l per accise allineate, biocarburanti e crisi internazionali. https://auto.everyeye.it/notizie/perche-diesel-costa-benzina-non-entra-guerra-iran-870060.htmlutm_medium=Social&utm_source - facebook.com facebook

I prezzi dei carburanti rischiano di volare più degli aerei. In Sicilia, il gasolio resta stabile sopra quota due euro e dieci al litro e la benzina verde ha sfondato di nuovo un euro e ottanta. Il servizio nel tg delle 14 x.com