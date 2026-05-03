Venduti ad una cifra folle un paio di stivali storici di Hulk Hogan

Da zonawrestling.net 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia di stivali indossati da Hulk Hogan durante due eventi della WWE degli anni '80 e '90 è stata venduta all'asta a un prezzo molto elevato. La casa d’aste Iconic Auctions ha messo in vendita i calzari gialli, utilizzati nel Survivor Series del 1989 e nel Royal Rumble del 1990. La cifra raggiunta è stata superiore alle aspettative, confermando il valore crescente del merchandising legato alla leggenda del wrestling.

Il mercato della memorabilia legata a Hulk Hogan continua a registrare cifre considerevoli. La casa d’aste Iconic Auctions ha battuto una coppia di stivali gialli indossati dalla Hulkster in due appuntamenti dell’era d’oro della WWE: il Survivor Series del 1989 e il Royal Rumble del 1990. Una cifra a un soffio dal record per stivali da wrestling. Secondo quanto riportato da Fightful, il prezzo finale di vendita è stato di 150.473,28 dollari. Il giornalista Darren Rovell su Twitter ha riferito che l’offerta vincente si è attestata sui 146.803 dollari, definendola la seconda cifra più alta mai pagata per degli stivali da wrestling. “146.803 dollari: l’offerta vincente di stasera da @IconicAuctions per gli stivali di Hulk Hogan abbinati al Survivor Series 1989 e al Royal Rumble 1990.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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JOHN CENA vs HULK HOGAN

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