Venduti ad una cifra folle un paio di stivali storici di Hulk Hogan

Una coppia di stivali indossati da Hulk Hogan durante due eventi della WWE degli anni '80 e '90 è stata venduta all'asta a un prezzo molto elevato. La casa d’aste Iconic Auctions ha messo in vendita i calzari gialli, utilizzati nel Survivor Series del 1989 e nel Royal Rumble del 1990. La cifra raggiunta è stata superiore alle aspettative, confermando il valore crescente del merchandising legato alla leggenda del wrestling.

Il mercato della memorabilia legata a Hulk Hogan continua a registrare cifre considerevoli. La casa d’aste Iconic Auctions ha battuto una coppia di stivali gialli indossati dalla Hulkster in due appuntamenti dell’era d’oro della WWE: il Survivor Series del 1989 e il Royal Rumble del 1990. Una cifra a un soffio dal record per stivali da wrestling. Secondo quanto riportato da Fightful, il prezzo finale di vendita è stato di 150.473,28 dollari. Il giornalista Darren Rovell su Twitter ha riferito che l’offerta vincente si è attestata sui 146.803 dollari, definendola la seconda cifra più alta mai pagata per degli stivali da wrestling. “146.803 dollari: l’offerta vincente di stasera da @IconicAuctions per gli stivali di Hulk Hogan abbinati al Survivor Series 1989 e al Royal Rumble 1990.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Venduti ad una cifra folle un paio di stivali storici di Hulk Hogan JOHN CENA vs HULK HOGAN Notizie correlate Netflix annuncia una docuserie su Hulk Hogan: ecco “Hulk Hogan: Real American” Netflix ha pubblicato nelle scorse ore il trailer della docuserie “Hulk Hogan: Real American”, che debutterà nella piattaforma il 22 aprile. La vita di Hulk Hogan diventa una docu-serie: 4 episodi con l’ultima intervista prima della mortePresentata in anteprima mondiale a Las Vegas alla presenza del figlio Nick la pellicola dedicata all'iconico wrestler.