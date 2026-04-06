Netflix annuncia una docuserie su Hulk Hogan | ecco Hulk Hogan | Real American  

Netflix ha annunciato il rilascio di una nuova docuserie dedicata a Hulk Hogan, intitolata “Hulk Hogan: Real American”. La piattaforma ha diffuso il trailer del progetto nelle ultime ore, confermando che la serie sarà disponibile dal 22 aprile. La produzione approfondirà aspetti della vita e della carriera del wrestler statunitense, offrendo contenuti documentaristici sulla sua figura pubblica.

Netflix ha pubblicato nelle scorse ore il trailer della docuserie “Hulk Hogan: Real American”, che debutterà nella piattaforma il 22 aprile. La serie sarà divisa in 4 parti e celebrerà soprattutto l’adolescenza e i primi anni di carriera dell’icona del wrestling. Saranno presenti anche alcune interviste compiute con Hogan prima del decesso. L’Hulkmania ha perso la vita lo scorso 24 luglio in seguito ad un arresto cardiaco. Aveva 71 anni. Nel corso della sua carriera è diventato una parte significativa della storia del wrestling. Rhea Ripley: “Sento la pressione di dover sostenere Jade Cargill nel nostro match a WrestleMania”. WWE: Il Ladder match di Wrestlemania è stata una scelta dell’ultimo minuto? Mercedes Monè è ufficialmente “0 belts Monè”: persa anche l’ultima cintura in maniera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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