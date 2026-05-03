Un uomo di 39 anni è stato arrestato in relazione a un episodio di veleno per topi trovato nei vasetti di omogeneizzati di un supermercato. Le autorità hanno sequestrato diversi campioni e stanno indagando sulle motivazioni dietro l’azione. Non si conoscono ancora i dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni che hanno portato alla contaminazione del cibo. Le indagini continuano per chiarire la vicenda.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato nell'ambito del caso dei vasetti di omogeneizzati risultati positivi a veleno per topi. Lo riporta l'agenzia di stampa austriaca Apa, che cita la polizia del Land austriaco Burgenland. Non sono stati resi noti dettagli sul sospettato, sulle circostanze dell'arresto né su ulteriori passi investigativi, ma Apa riporta che il sospettato è attualmente indagato per procurato pericolo per la pubblica sicurezza e tentate lesioni personali aggravate. La Kronen Zeitung riporta che l'arresto sarebbe avvenuto a Salisburgo. In Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia erano stati sequestrati in totale 5 vasetti di alimenti per l'infanzia manomessi prima del consumo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Veleno per topi nel cibo del supermercato: chi è finito in manette, sospetto sconcertante

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