Anziana ha malori continui e inspiegabili fermata la nuora a Savona | Metteva veleno per topi nel cibo

Per la 48enne è scattato l’allontanamento col braccialetto elettronico e l'accusa di tentato omicidio. L’indagine dopo la segnalazione dell’Asl a seguito di diversi ricoveri per malori inspiegabili della pensionata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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