Veleno per topi negli omogeneizzati la polizia austriaca | Trovati 5 vasetti su 6 l'ultimo ancora in commercio

La polizia austriaca ha riferito di aver trovato cinque vasetti di omogeneizzati per bambini contaminati con veleno per topi, mentre un sesto vasetto risulta ancora in commercio. Gli investigatori hanno recuperato i cinque contenitori durante le verifiche svolte dopo l’allerta. L’ultimo vasetto, ancora presente sul mercato, non è stato ancora rinvenuto. Le autorità continuano le indagini per risalire alla fonte della contaminazione.

Solo 5 dei 6 vasetti di omogeneizzati per bambini contaminati con veleno per topi in Austria sono stati rinvenuti; uno è quindi ancora in commercio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Veleno per topi negli omogeneizzati: ritirati migliaia di vasetti della ditta austriaca HiPP Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasettiIl marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Metteva veleno per topi negli omogeneizzati, arrestato un 39enne in Austria: voleva ricattare l’azienda; Austria, contaminava gli omogeneizzati con veleno per topi: arrestato 39enne; Veleno per topi nelle pappe dei bambini, arrestato un uomo in Austria: Chiedeva riscatto all'azienda, ma ha sbagliato e-mail; Metteva veleno per topi negli omogeneizzati, arrestato in Austria un uomo di 39 anni. Veleno per topi negli omogeneizzati, la polizia austriaca: Trovati 5 vasetti su 6, l’ultimo ancora in commercioSolo 5 dei 6 vasetti di omogeneizzati per bambini contaminati con veleno per topi in Austria sono stati rinvenuti; uno è quindi ancora in commercio ... fanpage.it Metteva veleno per topi negli omogeneizzati, arrestato un 39enne in Austria: voleva ricattare l’aziendaArrestato l'uomo che avrebbe manomesso i vasetti di omogeneizzati con velono per topi, il suo obiettivo era estorcere del denaro all'azienda ... virgilio.it Austria, veleno per topi negli omogeneizzati: fermato un uomo https://www.altoadige.it/italia-mondo/2026/05/03/metteva-veleno-per-topi-negli-omogeneizzati-arrestato-in-austria-un-uomo-di-39-anni-1.4354800 - facebook.com facebook Austria, contaminava gli omogeneizzati con veleno per topi: arrestato 39enne #austria x.com