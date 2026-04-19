Migliaia di vasetti di omogeneizzati prodotti dalla ditta austriaca HiPP sono stati ritirati dal mercato a causa della presenza di veleno per topi. L'allarme riguarda principalmente Austria e Slovacchia, dove sono stati segnalati i primi casi di contaminazione. La società ha avviato immediatamente un richiamo dei prodotti coinvolti e sta collaborando con le autorità per approfondire le analisi e garantire la sicurezza dei consumatori.

Veleno per topi in una confezione di omogenizzati. E’ allarme, per ora solo in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca per il ritrovamento di vasetti di omogenizzati del marchio di alimenti per l’infanzia HiPP, che sta ritirando le confezioni dopo che alcuni campioni prelevati in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca sono risultati positivi al veleno per topi. Le autorità ritengono che la manomissione abbia interessato vasetti da 190 grammi con alimenti a base di carote e patate destinati a bambini di 5 mesi, venduti nei supermercati Spar in Austria. Il primo campione è risultato positivo ieri. La polizia sospetta un possibile tentativo di estorsione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Veleno per topi negli omogeneizzati: ritirati migliaia di vasetti della ditta austriaca HiPP

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Panoramica sull’argomento

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Allerta massima in Austria dove la Polizia ha riferito di aver trovato del veleno per topi in un vasetto di omogeneizzato a marchio HiPP venduto nei supermercati Spar facebook

Sembra un stilla di veleno ma in realtà è una preziosa testimonianza di come merito e competenze in questo paese vincano sempre su odio e invidia. (Corriere) x.com